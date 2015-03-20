港报社评：反对派需尊重宪制尊重民意--文汇报3月20日

基本法委员会委员陈弘毅教授就解决政改争议提出新构思，建议政府委托具公信力的前法官主持大型民意调查，调查前举行电视政改辩论，引发社会讨论，最后得出「可信度高的民意」。陈弘毅教授的建议显然是希望劝谕反对派以大多数民意作为投票的准则，促成政改方案通过。

说到民意调查，正如政制及内地事务局局长谭志源所说，现时社会上已经有多番的、长时间的、很多不同的民意调查，都显示有一半或超过一半的市民认为应该先落实2017年普选行政长官；纵使是按照在反对派议员所觉得的「比较保守的、高门槛的人大常委会『八三一』《决定》」，都应该先落实普选。如果反对派议员愿意听民意的话，现在就应该听。至于找一位法官或退休法官做民意调查，以解决公信力的问题，的确容易产生好像认为现时很多其他的民意调查机构都不公正的问题。

反对派议员若不以民意为政改表决原则，那么一切的政改民调都是毫无意义的。政改方案能否通过，关键在于掌握关键少数票的反对派是否愿意在基本法和人大决定的基础上给普选放行。如果反对派议员面对社会上的政改呼声，仍然作出有悖民意的选择，普选就会在反对派手上夭折。

两会期间，中央不断强调在基本法及人大决议下，依宪、依法落实香港普选，这一决心和原则不可能动摇，也没有讨价还价的空间。如果反对派不接受人大框架，誓要脱离基本法，挑战本港的宪制根本，就必须承担阻碍香港政制改革的历史责任。

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