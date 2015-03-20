港报社评：标准工时变合约工时，鱼目混珠损劳资互信--明报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
标准工时涉及雇主、雇员切身利益，双方立场分歧大，政府组设标准工时委员会（下称委员会）让劳资深入研议，若双方坦诚以对，相互信任，较易达至共识。不过，日前委员会会议后，公布劳资双方对规管工时达成共识，建议政府立法规管「雇佣合约」云云， 实际是标准工时变成了「合约工时」，劳工界因此哗然。
标准工时的操作简单易明，但是委员会建议签署「合约工时」的相关具体细节，横看竖看都与标准工时风马牛不相及，难怪有劳工界人士批评建议有偷换概念之嫌。
委员会建议「合约工时」所列工时长短、超时补水与否，由雇主和雇员自行协议，这个方式和做法有三点值得商榷：一、数十年前香港制造业鼎盛之时，工厂招工已经写明工时长短和加班补水等安排，现在委员会的建议宛如开倒车回到从前，若这个做法照顾到雇员权益，就不会有标准工时之议了。二、若靠雇主雇员协商，则合约上的工时，其时数多少就会随意而行，连是否有补水也不确定；这样的安排，客观效果反而是白纸黑字透过立法保障长工时及无偿加班。三、雇主与雇员的议价能力不对等，特别是一些低工资工种，从业人员由于教育水平低等原因，若他们不顺从雇主的要求，可能就不会受雇。因此综合而言，合约工时根本就不是标准工时。
对标准工时稍有理解的人，大概都知道委员会的建议是鱼目混珠，也会知道合约工时不会得到劳工界认同和接受。有关劳方委员对标准工时的认知，为何与劳工界和一般市民有所落差，令人费解。
委员会的建议向资方倾斜，劳工界以至不少市民有所不满是普遍反应，期望此事不会对劳资互信带来严重损害，双方仍然可以透过理性讨论，解决问题。可以预见的是，劳工界日后对委员会的工作和建议都会戴上「怀疑眼镜」来审视，提防个中隐含地雷。这是劳资合作的不愉快经历，期望不致带来未能挽回的猜疑。
标准工时是打造公平公义社会的重要工具之一，实施之后，对塑造良性劳资关系会起到积极正面作用，也有助于营造社会和谐的氛围和环境。
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