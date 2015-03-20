港报社评：联储局的“耐性”加剧市场波动--信报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
美国联储局主席耶伦解释议息声明内少了「有耐性」（patient）这个关键字，这不代表联储局在加息问题上「没有耐性」（impatient）。
当前全球宏观经济形势波谲云诡，令联储局不得不步步为营，在加息或利率正常化问题上采取「摸着石头过河」的态度。
中国人民银行虽没有推出类同量宽规模的大动作，但从连串减息、降低存款准备金率等措施来看，中国同样在放宽银根。在中、欧、日继续大开水喉的情况下，美国一旦加息，将对美元汇价、美国出口造成重大影响，随时打乱经济复苏的步伐。
过去几个月，随着市场对美国加息预期升温，美元汇价已大幅上升，兑欧罗及日圆均创近年新高；要是联储局决定加息，美国货币政策跟其他主要经济体的差距变得更大，美元独强之势益甚明显，难免进一步拖累对外经贸。
当主要贸易伙伴及竞争对手大肆放水刺激出口提振经济时，美国竟单边加息，等同把整个市场包括出口及内销拱手相让，对该国企业损害重大，直接危及经济前景。
美国经济复苏仍处忽冷忽热状况，即使就业市场有明显改善，失业率跌至5.5%，新增职位大半年来也保持在每个月20万份以上，但工资增长依然似有还无。美国消费物价指数在1%以下徘徊，还有可能随油价下跌而持续疲软。为免美国陷入日本式的通缩困境，耶伦及联储局在加息问题上只好慎之又慎，不敢轻举妄动，甚至连向市场及公众较清楚地提示何时加息，也百般不愿。
耶伦的模棱两可态度，为全球金融市场及经济发展带来更大的不明朗因素。过去几个月因加息预期已令美元劲升，商品价格、汇价因而大幅波动，其中欧罗暴跌近两成，油价、金价不住寻底。现在联储局来个「弹弓手」，美国利率走势变得更模糊不清，投资者难以捉摸，一个利好或利淡数据，某位联储局官员的片言只语，都可能变成炒卖藉口，加剧市场及经济起落。
耶伦及联储局的「耐性」，未来一段时间不可避免成为焦点。而在美国加息日子终能确定之前，不管利率正常化还是全球经济稳定，将仍是遥不可及的事。
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