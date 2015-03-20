港报社评：储局鸽派主导，对加息更有耐性--经济日报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
美国联储局主席耶伦一边取消对加息「保持耐性」字眼，另一边却向市场释出对加息实更有耐性的讯号。储局今次议息会议反映鸽派声音主导，加息时机料有迟没早。
耶伦的言论与储局对经济前景的评估，皆向市场释出对加息较过往「更有耐性」的讯号。
其实储局取消对加息「保持耐性」字眼，应是谋求政治折衷居多。此因除储局内部一直存在鹰派声音外，耶伦上月底出席国会听证会时，更遭共和党人猛烈围攻。政治压力压顶，耶伦不得不调整利率前瞻指引的字眼，以满足鹰派，纾减储局的政治重压。
今次议息结果反映，储局内部的鸽派倾向渐成主流，加息料有迟没早，至少有两方面可凸显此倾向。
其一，储局大削利率预期。从俗称「点阵图」的联邦基金利率预测中，储局委员对今年底的利率预期中值，由去年12月的1.125厘，大降至今次的0.625厘，显示局内主流意见多认为，今年内最多只会加息2至3次，而今年仍有6次议息会议，毋须急加息。
其二，储局大降通胀预测。储局将今年的失业率预测，由去年12月的5.2%至5.3%，降至5%至5.2%，反映储局对就业前景更趋乐观。惟就业市场向好下，储局仍大削年底利率预测，凸显储局加息关键已非失业率，更重要是看通胀。
储局将今年的核心个人消费支出（PCE）预测，由1.5%至1.8%，大幅降至1.3%至1.4%，意味在环球通缩阴霾难消，加上美元强势难改下，今年美国通胀难高，加息未有迫切性，并非如鹰派所说般，美国正面临恶性通胀威胁，必须急加息抗通胀。
从耶伦的口术与储局对通胀的研判来看，6月加息的机会大减。但到底储局将在9月、10月又或12月的议息会议才迈出加息第一步，还看美国通胀会否持续低走，又或较预期高，令储局内的鹰鸽平衡出现新变化。故投资者必须紧盯美国通胀走向，才能更准确捕捉储局动向，在投资市场早着先机。
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