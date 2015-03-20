版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:09 BJT

金属期市：期铜守住上日大涨升幅，因印尼矿场生产受阻

这帮助铜价从周三触及的一个月低点每吨5,621.50美元反弹。铜价本周几无变动。

上海期交所交投最活跃的5月期铜 飙升2%至每吨42,320元人民币(合6,829美元)。

本周基本金属的人气还受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明提振。

据海关官员称，马来西亚的一项新税不会影响到金属库存，此举旨在打消交易员的担忧，交易员原本准备撤出存在马来西亚的伦敦金属交易所铜库存。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 张荻/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐