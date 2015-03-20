台湾数据：2月外销订单年减2.7%，逊于预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透台北3月20日 - 台湾经济部周五公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于于市场预估的成长4.95%。
经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年2月 2015年1月
外销订单 -2.7 +8.10
路透调查 +4.95 --
订单区域
中国大陆(含港) -8.1 +3.9
美国 +9.1 +24.7
欧洲 +8.3 +16.8
日本 -30.5 -22.6(完)
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)