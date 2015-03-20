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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 16:11 BJT

台湾数据：2月外销订单年减2.7%，逊于预期

路透台北3月20日 - 台湾经济部周五公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于于市场预估的成长4.95%。

经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年2月 2015年1月

外销订单 -2.7 +8.10

路透调查 +4.95 --

订单区域

中国大陆(含港) -8.1 +3.9

美国 +9.1 +24.7

欧洲 +8.3 +16.8

日本 -30.5 -22.6(完)

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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