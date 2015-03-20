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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 10:12 BJT

欧洲政经：希腊总理齐普拉斯称，会谈后他的看法更加乐观

路透布鲁塞尔3月20日 - 希腊总理齐普拉斯周五表示，在与德国、法国以及欧盟机构领导人进行三个小时会谈后，他的看法变得更加而乐观。会谈讨论了希腊如何以改革计划换取进一步的资金援助。

“经过这次商议，我更加乐观了。我认为各方都证实了自己的诚意，愿意尽最大努力帮助希腊尽快克服经济上的困难，”齐普拉斯在结束布鲁塞尔会谈时表示。

他称，所有各方均表示将尽快采取行动，恢复希腊的融资能力。希腊政府手中即将无钱可用，如果得不到新的资金帮助，下月可能面临破产境地。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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