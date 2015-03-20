欧洲金融：银行业者积极吸纳欧洲央行廉价贷款，为经济利好迹象

“今天的数据表明，借贷的兴致愈发浓厚。大家也愿意消费，而且愿意贷款消费。”

为了增加最新一轮TLTRO的吸引力，欧洲央行取消前两次操作收取较主要利率0.05%溢价10个基点的作法。

TLTRO的资金不能简单地放在欧洲央行，银行理应要放贷出去，否则就提早偿还资金。

尽管周四TLTRO的需求量超乎预期，但仍不足以让欧洲央行达到资产负债表扩增约1万亿欧元的目标。欧洲央行量化宽松计划已上路，目标为达到该目标。

“实际上，这是第一次TLTRO的操作规模没让人失望，”Nordea分析师Holger Sandte和Lars Peter Lilleore在研究报告中表示。