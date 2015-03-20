欧洲金融：银行业者积极吸纳欧洲央行廉价贷款，为经济利好迹象

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“今天的数据表明，借贷的兴致愈发浓厚。大家也愿意消费，而且愿意贷款消费。”
为了增加最新一轮TLTRO的吸引力，欧洲央行取消前两次操作收取较主要利率0.05%溢价10个基点的作法。
TLTRO的资金不能简单地放在欧洲央行，银行理应要放贷出去，否则就提早偿还资金。
尽管周四TLTRO的需求量超乎预期，但仍不足以让欧洲央行达到资产负债表扩增约1万亿欧元的目标。欧洲央行量化宽松计划已上路，目标为达到该目标。
“实际上，这是第一次TLTRO的操作规模没让人失望，”Nordea分析师Holger Sandte和Lars Peter Lilleore在研究报告中表示。
“尽管需求量意外的高，但相较于量化宽松计划，TLTRO仍是次要的流动性工具。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 白云/许娜)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。