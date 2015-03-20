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债券 | 2015年 3月 20日 星期五 10:07 BJT

欧洲政经：法国总统奥朗德称，希腊问题上“没有时间可以浪费”

路透布鲁塞尔3月20日 - 法国总统奥朗德表示，希腊提交的改革计划必须符合其对债权人的现有承诺，并加快执行此前达成的协议，惟此才能获得进一步的纾困资金。

“必须对这些改革计划进行审查和评估...以确保其符合希腊的承诺，”奥朗德在布鲁塞尔与其他欧盟领导人以及希腊总理齐普拉斯会晤后的记者会上表示。

“我们必须加快这一过程。没有时间可以浪费了。”(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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