欧洲政经：法国总统奥朗德称，希腊问题上“没有时间可以浪费”

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔3月20日 - 法国总统奥朗德表示，希腊提交的改革计划必须符合其对债权人的现有承诺，并加快执行此前达成的协议，惟此才能获得进一步的纾困资金。
“必须对这些改革计划进行审查和评估...以确保其符合希腊的承诺，”奥朗德在布鲁塞尔与其他欧盟领导人以及希腊总理齐普拉斯会晤后的记者会上表示。
“我们必须加快这一过程。没有时间可以浪费了。”(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。