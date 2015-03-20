《分析师观点》台湾2月外销订单虽逊于预期，但电子产品仍成长

路透台北3月20日 - 台湾经济部周五公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于市场预估的成长4.95%。分析师认为，春节因素令本月订单呈现衰退，但电子产品仍维持成长，下半年重点将视中国经济能否稳定复苏。

经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年2月 2015年1月

外销订单 -2.7 +8.10

路透调查 +4.95 --

订单区域

中国大陆(含港) -8.1 +3.9

美国 +9.1 +24.7

欧洲 +8.3 +16.8

日本 -30.5 -22.6

**市场评论**

渣打银行经济学家符铭财：

2月订单虽不如市场预期，但细项来看，电子产品的订单仍呈现成长，石化、塑胶因原油价格走跌，表现不佳，但整体来看，全球景气复苏对台湾订单的需求仍以电子为主，仍是今年出口的动力。

若由区域来看，美国的订单仍呈成长，来自中国和日本的订单较差，今年台湾的订单表现的关键，仍在下半年中国的景气能否稳定复苏。

大众银行分析师陈森林：

原料价格没有起色，基本金属价格也下跌，加上2月因春节因素工作天数少，令2月外销订单不如预期。

非电子产品如化学、原物料相关产品因国际油价下跌导致价格不佳，预估这个负面因素影响到今年中为止，要观察的是电子产品接单，尤其来自于苹果的订单若无法接续，则今年订单很难维持去年荣景。我们估计今年上半年订单年增率为近5%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬4.6分，报31.548。

--台股加权股价指数 收升0.13%至9,749.69点。

--指标10年期公债104/5期 殖利率收跌0.2基点至1.5700%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景** --主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。