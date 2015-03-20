《分析师观点》台湾2月外销订单虽逊于预期，但电子产品仍成长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台湾经济部周五公布，2月外销订单较上年同期减2.7%，逊于市场预估的成长4.95%。分析师认为，春节因素令本月订单呈现衰退，但电子产品仍维持成长，下半年重点将视中国经济能否稳定复苏。
经济部表示，精密仪器因部分厂商触控面板订单减少，中小尺寸面板受国际竞争激烈影响，量缩价跌。塑橡胶制品因油价下跌，产品价格下滑；另外，基本金属制品，受中国大陆钢铁产能过剩削价竞争影响，使国际钢铁价格继续下跌。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年2月 2015年1月
外销订单 -2.7 +8.10
路透调查 +4.95 --
订单区域
中国大陆(含港) -8.1 +3.9
美国 +9.1 +24.7
欧洲 +8.3 +16.8
日本 -30.5 -22.6
**市场评论**
渣打银行经济学家符铭财：
2月订单虽不如市场预期，但细项来看，电子产品的订单仍呈现成长，石化、塑胶因原油价格走跌，表现不佳，但整体来看，全球景气复苏对台湾订单的需求仍以电子为主，仍是今年出口的动力。
若由区域来看，美国的订单仍呈成长，来自中国和日本的订单较差，今年台湾的订单表现的关键，仍在下半年中国的景气能否稳定复苏。
大众银行分析师陈森林：
原料价格没有起色，基本金属价格也下跌，加上2月因春节因素工作天数少，令2月外销订单不如预期。
非电子产品如化学、原物料相关产品因国际油价下跌导致价格不佳，预估这个负面因素影响到今年中为止，要观察的是电子产品接单，尤其来自于苹果的订单若无法接续，则今年订单很难维持去年荣景。我们估计今年上半年订单年增率为近5%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬4.6分，报31.548。
--台股加权股价指数 收升0.13%至9,749.69点。
--指标10年期公债104/5期 殖利率收跌0.2基点至1.5700%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景** --主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率