全球金属：马来西亚向贸易商保证，新税不致对金属库存造成冲击

路透吉隆坡/墨尔本3月19日 - 海关一名官员周四向准备将伦敦金属交易所(LME)铜库存撤出马来西亚交割仓库的贸易商提出保证，表示马来西亚的一项新税负将不会对仓储的金属造成影响。

LME周一称，若马来西亚政府未能澄清税制改革计划，可能从7月起停止向存储在马来西亚仓库的金属开具注册仓单。

接着LME数据周二显示，持有人“注销”将近5万吨LME铜库存，并发出通知表示准备将库存撤出马来西亚的柔佛和巴生港。

“他们(金属贸易商)不必惊慌，他们不会受到影响。商品和服务税(GST)对行业影响是中性的，”马来西亚关税局GST部门主管Subromaniam Tholasy对路透表示。

他表示，在与LME及财政部等相关各方举行会议后，下周一将发表一项声明。

马来西亚为LME金属于亚洲的头号库存地点，注销的铜库存占到马来西亚铜库存的四分之三，占LME亚洲库存的40%，占总库存的约15%。

Tholasy表示，政府正在研究两个选项，希望能化解商品和服务税对金属库存的影响。6%的商品和服务税将于4月1日生效。

“其中之一，就是尽管有商品和服务税，但这不是钉死的，因为这项税负可被申请退回...另外，我们也在研究是否能提供一些税负减免，”他表示。