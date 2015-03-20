全球金属：马来西亚向贸易商保证，新税不致对金属库存造成冲击

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透吉隆坡/墨尔本3月19日 - 海关一名官员周四向准备将伦敦金属交易所(LME)铜库存撤出马来西亚交割仓库的贸易商提出保证，表示马来西亚的一项新税负将不会对仓储的金属造成影响。
LME周一称，若马来西亚政府未能澄清税制改革计划，可能从7月起停止向存储在马来西亚仓库的金属开具注册仓单。
接着LME数据周二显示，持有人“注销”将近5万吨LME铜库存，并发出通知表示准备将库存撤出马来西亚的柔佛和巴生港。
“他们(金属贸易商)不必惊慌，他们不会受到影响。商品和服务税(GST)对行业影响是中性的，”马来西亚关税局GST部门主管Subromaniam Tholasy对路透表示。
他表示，在与LME及财政部等相关各方举行会议后，下周一将发表一项声明。
马来西亚为LME金属于亚洲的头号库存地点，注销的铜库存占到马来西亚铜库存的四分之三，占LME亚洲库存的40%，占总库存的约15%。
Tholasy表示，政府正在研究两个选项，希望能化解商品和服务税对金属库存的影响。6%的商品和服务税将于4月1日生效。
“其中之一，就是尽管有商品和服务税，但这不是钉死的，因为这项税负可被申请退回...另外，我们也在研究是否能提供一些税负减免，”他表示。
马来西亚持有42万吨LME注册金属，其中包括LME近一半的镍库存，85%的锡库存，三分之一的铅库存和五分之一的铜库存。 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率