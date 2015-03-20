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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:29 BJT

台湾债市：五年债殖利率盘初从低位微扬，关注下周发债计画及标债结果

路透台北3月20日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周五盘初从区间低位微扬。交易员指出，由于美国指标10年公债并未释出进一步方向，104/6早盘殖利率仅随美债跌深微弹，后续观望下周公布第二季发债计画及新债标售结果。

他们认为，尽管台债殖利率大幅修正，104/6空单上日不减反增至146亿台币，显示多空各持己见，在多空角力下料今日该券殖利率暂在1.04%附近整理，而下周变数较多令观望气氛转浓，包括下周一公布发债计画、周二104/6标售及周四台湾央行召开理监事会议。

〞长空单是避险型并不急着要回补，交易型空单则大致退场。〞一位大型银行台债交易员说。

美国中短期公债收益率周四小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。指标10年期公债价格 尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.00-1.05%

* 10年公债104/05 ：1.55-1.60%

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--《综述》欧盟告知希腊，解决危机所需的时间和耐心即将耗尽 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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