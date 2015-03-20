台湾债市：五年债殖利率盘初从低位微扬，关注下周发债计画及标债结果

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周五盘初从区间低位微扬。交易员指出，由于美国指标10年公债并未释出进一步方向，104/6早盘殖利率仅随美债跌深微弹，后续观望下周公布第二季发债计画及新债标售结果。
他们认为，尽管台债殖利率大幅修正，104/6空单上日不减反增至146亿台币，显示多空各持己见，在多空角力下料今日该券殖利率暂在1.04%附近整理，而下周变数较多令观望气氛转浓，包括下周一公布发债计画、周二104/6标售及周四台湾央行召开理监事会议。
〞长空单是避险型并不急着要回补，交易型空单则大致退场。〞一位大型银行台债交易员说。
美国中短期公债收益率周四小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。指标10年期公债价格 尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.00-1.05%
* 10年公债104/05 ：1.55-1.60%
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--《综述》欧盟告知希腊，解决危机所需的时间和耐心即将耗尽 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率