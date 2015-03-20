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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:30 BJT

台湾股市：盘中因获利了结而下跌，宸鸿跳涨

路透台北3月20日 - 台湾股市周五盘中下跌0.17%，市场交投审慎，因一些投资人获利了结，但苹果 供应商类股表现优于大盘。

0215GMT时，加权股价指数 跌至9,720.29点，上日触及逾七年高位。

苹果供应商和面板厂商宸鸿 跳涨4%，手机镜头厂商大立光 上涨0.4%。

金融保险类股 跌0.4%。(完)
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