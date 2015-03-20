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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 12:19 BJT

澳洲央行：利率水准未抑制经济成长，澳洲不存在预算危机--总裁

路透3月20日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯称：

* 澳洲不存在预算危机

* 史蒂文斯：并不认为利率水准抑制经济成长

* 澳元汇率已经大幅下滑，但或许跌得还不够(完)
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