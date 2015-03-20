欧洲金融：持有较长期欧元区债券，比持有南欧债券获利更多

而在评级介于BBB-和BBB+之间的意大利，七至10年期公债 投资回报为3.7%，高于德国可比公债，但不及德国长期公债的一半。

当然，投资于长期和低评等公债的投资者获利最多，意大利10年期以上的公债 投资回报为11.5%。

欧洲央行启动量化宽松操作后，投资者到处寻求收益率，其中对流动性不强的长期公债影响最大。大部分欧元区公债在下一个十年才到期。

如果欧洲央行的量化宽松政策发挥作用，长期公债将最先受到经济增长和通胀提高的影响，这些公债收益率将上升。

“量化宽松在短期内可能仍将是非常强的推动因素”，意大利裕信银行(UniCredit)利率策略师Luca Cazzulani说，“量化宽松中期内将推高通胀，此外如果经济出现改善信号，收益率将有望上扬。”(完) (编译 秦德兴; 审校 张涛/杜明霞)