欧洲金融：持有较长期欧元区债券，比持有南欧债券获利更多

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
而在评级介于BBB-和BBB+之间的意大利，七至10年期公债 投资回报为3.7%，高于德国可比公债，但不及德国长期公债的一半。
当然，投资于长期和低评等公债的投资者获利最多，意大利10年期以上的公债 投资回报为11.5%。
欧洲央行启动量化宽松操作后，投资者到处寻求收益率，其中对流动性不强的长期公债影响最大。大部分欧元区公债在下一个十年才到期。
如果欧洲央行的量化宽松政策发挥作用，长期公债将最先受到经济增长和通胀提高的影响，这些公债收益率将上升。
“量化宽松在短期内可能仍将是非常强的推动因素”，意大利裕信银行(UniCredit)利率策略师Luca Cazzulani说，“量化宽松中期内将推高通胀，此外如果经济出现改善信号，收益率将有望上扬。”(完) (编译 秦德兴; 审校 张涛/杜明霞)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。