《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *南方电网 500 50 6 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/24 3/25
建设银行 ======================================================================================= *山东高速集团 150 25 9 3/23簿记建档 交通银行 AAA 3/24 3/25
中国银行 ======================================================================================= *中国铝业 450 30 9 3/23簿记建档 光大银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25
浙商银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国重汽集团 50 10 9 3/23-24簿记 北京银行 AA+(中诚信) 3/25 3/26
AA-(中债资信) ======================================================================================= *巨石集团 30 5 6 3/23簿记建档 中国银行 AA+ 3/25 3/26
民生银行 ======================================================================================= *中国海运 200 15 6 3/23簿记建档 进出口行 AAA 3/24 3/25 集团总公司 招商银行 ======================================================================================= *淮南矿业集团 200 20 9 3/23簿记建档 平安银行 AAA(联合资信)3/24 3/25
AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国城市 140 5 9 3/23簿记建档 兴业银行 AA+(联合资信)3/24 3/25 建设控股集团 A(中债资信) ======================================================================================= *福建省 100 5 6 3/23簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25 能源集团 中国银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中材股份 80 17 6 3/23簿记建档 北京银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25
AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 9 3 3/25日招标 中信银行 AA+ 3/26 3/27
(最高发行余额) ======================================================================================= *山东东明 16 6 12 3/25簿记建档 建设银行 AA 3/26 3/27 石化集团 ======================================================================================= *江阴公有 15 7 12 3/25簿记建档 浙商银行 AA 3/27 3/27 资产经营 民生银行======================================================================================= *太龙药业 2 1 12 3/25簿记建档 中国银行 A+ 3/27 3/28 ======================================================================================= 伊美控股集团 10 3 12 3/20-23簿记 工商银行 AA- 3/24 3/25 ======================================================================================= 中原高速 27 5 12 3/23簿记建档 招商银行 AA+ 3/24 3/25
工商银行 ======================================================================================= 耀皮玻璃 5 5 12 3/23簿记建档 招商银行 AA 3/25 3/26
======================================================================================= 恒泰证券 21 7 3 3/23簿记建档 招商银行 AA 3/24 3/25
(最高发行余额) ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 77天 3/23簿记建档 建设银行 AA+ 3/24 3/25
(最高发行余额) 中行/招行======================================================================================= 甘肃电力 16 8 12 3/23簿记建档 浦发银行 AA+ 3/24 3/25 投资集团 ======================================================================================= 久泰能源 8 4 12 3/23簿记建档 建设银行 AA- 3/24 3/25 内蒙古有限公司 ======================================================================================= 浙江昆仑 10 5 12 3/23簿记建档 中国银行 AA- 3/25 3/26 控股集团 ======================================================================================= 云南建工集团 20 10 12 3/23簿记建档 浦发银行 AA 3/25 3/26 ======================================================================================= 江西省省 10 3 12 3/23-24簿记 浦发银行 AA+ 3/25 3/26 属国有企业资产经营 中信银行 ======================================================================================= 漳泽电力 20 10 12 3/24簿记建档 国开行 AA+ 3/25 3/26
浦发银行 ======================================================================================= 谷神生物 4 2 12 3/24簿记建档 中国银行 A+ 3/26 3/27 科技集团 ======================================================================================= 贵州水城矿业 24 12 12 3/24簿记建档 工商银行 AA 3/25 3/26 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 3/24簿记建档 招商银行 AA- 3/25 3/26 ======================================================================================= 华能集团 120 40 12 3/24簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27
建设银行 ======================================================================================= 东北特殊 8 8 12 3/25簿记建档 国开行 AA 3/27 3/30 钢集团 ======================================================================================= 中国建筑 15 5 12 3/26簿记建档 兴业银行 AA+ 3/27 3/30 第八工程局 ======================================================================================= 青海省 12 6 12 3/26簿记建档 浙商银行 AA 3/27 3/30 投资集团 ======================================================================================= 广州珠江 9 4.5 12 3/26簿记建档 平安银行 AA+ 3/27 3/30 实业集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *湖北宜化 7.5 2.5 5 3/25簿记建档 工商银行 AA+ 3/26 3/27
======================================================================================= *山水水泥 14 14 3 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31
======================================================================================= *广西北部湾 15 10 5 3/27簿记建档 建设银行 AA+ 3/30 3/31 国际港务集团 ======================================================================================= 汕头港务集团 5 2.5 3 3/23招标 光大银行 AA- 3/24 3/25 ======================================================================================= 江西省属 3.6 3.6 5 3/23簿记建档 招商银行 AA+ 3/25 3/26 国有企业资产经营（控股） ======================================================================================= 福建投资 22 10 5 3/23簿记建档 建设银行 AAA 3/24 3/25 开发集团 招商银行 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 5 3/23簿记建档 国信证券 AA 3/24 3/25 (附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权)工商银行 ======================================================================================= 长春润德 20 15 5 3/24簿记建档 民生银行 AA+ 3/25 3/26 投资集团 ======================================================================================= 江苏交通 15 15 7 3/24簿记建档 国开行 AAA 3/25 3/26 控股 兴业银行 ======================================================================================= 中国铁路 600 200 5 3/24招标 中国银行 AAA 3/25 3/26 总公司 工商银行 ======================================================================================= 兖矿集团 50 10 永续中票 3/25簿记建档 农业银行 AAA 3/27 3/30
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp)====================================================================================== 神华集团 350 92.6 5 3/26簿记建档 建设银行 AAA 3/27 3/30
农业银行 ======================================================================================= 河南能源 70 20 永续中票 3/26簿记建档 交通银行 AAA 3/27 3/30 化工集团 中国银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 河南能源 30 10 永续中票 3/26簿记建档 中信银行 AAA 3/30 3/31 化工集团 中金公司
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 兖州煤业 50 20 永续中票 3/26簿记建档 工商银行 AAA 3/30 3/31 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率