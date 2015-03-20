版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:40 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月20日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *南方电网 500 50 6 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/24 3/25

建设银行 ======================================================================================= *山东高速集团 150 25 9 3/23簿记建档 交通银行 AAA 3/24 3/25

中国银行 ======================================================================================= *中国铝业 450 30 9 3/23簿记建档 光大银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25

浙商银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国重汽集团 50 10 9 3/23-24簿记 北京银行 AA+(中诚信) 3/25 3/26

AA-(中债资信) ======================================================================================= *巨石集团 30 5 6 3/23簿记建档 中国银行 AA+ 3/25 3/26

民生银行 ======================================================================================= *中国海运 200 15 6 3/23簿记建档 进出口行 AAA 3/24 3/25 集团总公司 招商银行 ======================================================================================= *淮南矿业集团 200 20 9 3/23簿记建档 平安银行 AAA(联合资信)3/24 3/25

AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国城市 140 5 9 3/23簿记建档 兴业银行 AA+(联合资信)3/24 3/25 建设控股集团 A(中债资信) ======================================================================================= *福建省 100 5 6 3/23簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25 能源集团 中国银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中材股份 80 17 6 3/23簿记建档 北京银行 AAA(中诚信) 3/24 3/25

AA+(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 9 3 3/25日招标 中信银行 AA+ 3/26 3/27

(最高发行余额) ======================================================================================= *山东东明 16 6 12 3/25簿记建档 建设银行 AA 3/26 3/27 石化集团 ======================================================================================= *江阴公有 15 7 12 3/25簿记建档 浙商银行 AA 3/27 3/27 资产经营 民生银行======================================================================================= *太龙药业 2 1 12 3/25簿记建档 中国银行 A+ 3/27 3/28 ======================================================================================= 伊美控股集团 10 3 12 3/20-23簿记 工商银行 AA- 3/24 3/25 ======================================================================================= 中原高速 27 5 12 3/23簿记建档 招商银行 AA+ 3/24 3/25

工商银行 ======================================================================================= 耀皮玻璃 5 5 12 3/23簿记建档 招商银行 AA 3/25 3/26

======================================================================================= 恒泰证券 21 7 3 3/23簿记建档 招商银行 AA 3/24 3/25

(最高发行余额) ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 77天 3/23簿记建档 建设银行 AA+ 3/24 3/25

(最高发行余额) 中行/招行======================================================================================= 甘肃电力 16 8 12 3/23簿记建档 浦发银行 AA+ 3/24 3/25 投资集团 ======================================================================================= 久泰能源 8 4 12 3/23簿记建档 建设银行 AA- 3/24 3/25 内蒙古有限公司 ======================================================================================= 浙江昆仑 10 5 12 3/23簿记建档 中国银行 AA- 3/25 3/26 控股集团 ======================================================================================= 云南建工集团 20 10 12 3/23簿记建档 浦发银行 AA 3/25 3/26 ======================================================================================= 江西省省 10 3 12 3/23-24簿记 浦发银行 AA+ 3/25 3/26 属国有企业资产经营 中信银行 ======================================================================================= 漳泽电力 20 10 12 3/24簿记建档 国开行 AA+ 3/25 3/26

浦发银行 ======================================================================================= 谷神生物 4 2 12 3/24簿记建档 中国银行 A+ 3/26 3/27 科技集团 ======================================================================================= 贵州水城矿业 24 12 12 3/24簿记建档 工商银行 AA 3/25 3/26 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 3/24簿记建档 招商银行 AA- 3/25 3/26 ======================================================================================= 华能集团 120 40 12 3/24簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27

建设银行 ======================================================================================= 东北特殊 8 8 12 3/25簿记建档 国开行 AA 3/27 3/30 钢集团 ======================================================================================= 中国建筑 15 5 12 3/26簿记建档 兴业银行 AA+ 3/27 3/30 第八工程局 ======================================================================================= 青海省 12 6 12 3/26簿记建档 浙商银行 AA 3/27 3/30 投资集团 ======================================================================================= 广州珠江 9 4.5 12 3/26簿记建档 平安银行 AA+ 3/27 3/30 实业集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *湖北宜化 7.5 2.5 5 3/25簿记建档 工商银行 AA+ 3/26 3/27

======================================================================================= *山水水泥 14 14 3 3/27簿记建档 兴业银行 AA+ 3/30 3/31

======================================================================================= *广西北部湾 15 10 5 3/27簿记建档 建设银行 AA+ 3/30 3/31 国际港务集团 ======================================================================================= 汕头港务集团 5 2.5 3 3/23招标 光大银行 AA- 3/24 3/25 ======================================================================================= 江西省属 3.6 3.6 5 3/23簿记建档 招商银行 AA+ 3/25 3/26 国有企业资产经营（控股） ======================================================================================= 福建投资 22 10 5 3/23簿记建档 建设银行 AAA 3/24 3/25 开发集团 招商银行 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 5 3/23簿记建档 国信证券 AA 3/24 3/25 (附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权)工商银行 ======================================================================================= 长春润德 20 15 5 3/24簿记建档 民生银行 AA+ 3/25 3/26 投资集团 ======================================================================================= 江苏交通 15 15 7 3/24簿记建档 国开行 AAA 3/25 3/26 控股 兴业银行 ======================================================================================= 中国铁路 600 200 5 3/24招标 中国银行 AAA 3/25 3/26 总公司 工商银行 ======================================================================================= 兖矿集团 50 10 永续中票 3/25簿记建档 农业银行 AAA 3/27 3/30

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp)====================================================================================== 神华集团 350 92.6 5 3/26簿记建档 建设银行 AAA 3/27 3/30

农业银行 ======================================================================================= 河南能源 70 20 永续中票 3/26簿记建档 交通银行 AAA 3/27 3/30 化工集团 中国银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 河南能源 30 10 永续中票 3/26簿记建档 中信银行 AAA 3/30 3/31 化工集团 中金公司

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 兖州煤业 50 20 永续中票 3/26簿记建档 工商银行 AAA 3/30 3/31 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐