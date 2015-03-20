《中国企业债发行日程表》--3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宜兴城市 11 7 3/27簿记建档 -- AA+ 3/30-4/1 东方花旗证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *益阳高新 16 7 3/27簿记建档 -- AA 3/30-4/1 西南证券 技术产业资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 6.39% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 吐鲁番地区 12 7 3/18簿记建档 6.20% AA 3/19-3/23 国海证券 国有资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 6.80% AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 中国有色 30 10 3/19簿记建档 5.30% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= 丰县城市 10 7 3/19簿记建档 *6.48% AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 *6.15% AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 沈阳大东 7 7 3/19簿记建档 *6.05% AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新泰市统 10 7 -- 上限7.50% AA 3/23-3/25 东方花旗证券 筹城乡发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 成都市兴 6 7 3/19簿记建档 *6.00% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 玉环县交 5 7 3/19簿记建档 *6.18% AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县柯岩 8 7 3/23簿记建档 *上限7.00% AA 3/24-3/26 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广安发展 12 7 3/23簿记建档 *上限7.00% AA 3/24-3/26 广发证券 建设集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波梅山 8 7 3/20簿记建档 上限7.97% AA 3/23-3/27 财通证券 岛开发投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 九江市置 12 7 3/20簿记建档 上限7.28% AA 3/23-3/27 华林证券 地投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 开封新区 8 7 3/20簿记建档 上限6.50% AA 3/23-3/27 长江证券 基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宜春市创 10 7 3/20簿记建档 上限8.58% AA 3/23-3/27 国金证券 业投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 四川天盈实业 8 7 3/24簿记建档 -- AA 3/25-3/27 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 邛崃建设 8 7 3/24簿记建档 -- AA- 3/25-3/27 银河证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保） ========================================================================================= 包头科教 6 7 3/24簿记建档 上限8.38% AA 3/25-3/27 平安证券 实业发展 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 株洲今添 16 7 -- -- AA 3/25-3/27 国海证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金） 中信建投证券 ========================================================================================= 怀化经济 7 7 3/25簿记建档 上限8.63% AA 3/26-3/27 首创证券 开发区开发建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 常熟东南 8 7 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 中信建投证券 资产经营投资 ========================================================================================= 贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 上限8.00% AA- 3/27-4/2 中航证券 工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 陕西黄河 7 6 -- 上限8.78% AA 3/27-4/2 西部证券 矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 文登金滩 7 4 3/23簿记建档 *上限6.00% AA 3/24-3/26 齐鲁证券 投资管理 （中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保/
附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 西宁经济技术 5 4 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 平安证券 开发区投资控股集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 6 4 3/26簿记建档 上限6.90% AA 3/27-4/1 申万宏源证券 经济技术开发区建设发展总公司 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率