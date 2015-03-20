版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:09 BJT

台湾债市：104/6期五年公债中，证券业卖超10亿台币

路透台北3月20日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债104/
6 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    五年公债104/6期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     29.50     19.50       +10.00
    证券业     12.50     22.50       -10.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐