路透基点：台湾特力股份正寻求50亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 家居品贸易公司--特力股份有限公司正寻求一笔50亿台币(1.59亿美元)五 年期再融资贷款。 第一银行担任独家牵头行。 一位消息人士称，本案有20%的超额配授权，分为定期贷款和循环信 贷两个部分。 交易预计将于4月初启动。融得资金将用于借款人于2011年5月获得的 一笔60亿台币五年期贷款的再融资。第一银行亦担任该项贷款牵头行，同 时担任牵头行的还有台湾银行和台湾土地银行。 该案由两部分组成，A部分是20亿台币定期贷款，B部分是40亿台币的 循环信贷，可以台币和美元提取。台币和美元贷款分别较二级市场商业票 据利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码65个基点。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率