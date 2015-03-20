版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:59 BJT

路透基点：台湾特力股份正寻求50亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市
家居品贸易公司--特力股份有限公司正寻求一笔50亿台币(1.59亿美元)五
年期再融资贷款。
    
    第一银行担任独家牵头行。
    
    一位消息人士称，本案有20%的超额配授权，分为定期贷款和循环信
贷两个部分。
    
    交易预计将于4月初启动。融得资金将用于借款人于2011年5月获得的
一笔60亿台币五年期贷款的再融资。第一银行亦担任该项贷款牵头行，同
时担任牵头行的还有台湾银行和台湾土地银行。
    
    该案由两部分组成，A部分是20亿台币定期贷款，B部分是40亿台币的
循环信贷，可以台币和美元提取。台币和美元贷款分别较二级市场商业票
据利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码65个基点。(完)
  
 (编译 王颖；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐