欧元区金融：投资者准备持有收益率为负的债券--调查

只有约10%的受访者预计，10年期德国公债的收益率将降至零下方，大多数受访者认为10年期德债收益率到年底时会上升，尽管升幅不大。大部分人认为年底收益率会在0-0.30%之间。

在美国暗示不急于加息之后，10年期德债收益率 周四触及0.165%的纪录低点。该档收益率是欧元区借贷成本参考的指标。

接受调查的投资者几乎没人表示，他们会随意改变投资授权，主要障碍是内部风险限制和监管规定。

微弱多数的受访者预计，欧洲央行的量化宽松计划将在明年年底明显提振通胀，但绝大多数人认为，届时通胀率仍将远远低于该央行制定的接近但略低于2%的目标。欧元区上月整体通胀率为负0.3%。