欧元区金融：投资者准备持有收益率为负的债券--调查

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
只有约10%的受访者预计，10年期德国公债的收益率将降至零下方，大多数受访者认为10年期德债收益率到年底时会上升，尽管升幅不大。大部分人认为年底收益率会在0-0.30%之间。
在美国暗示不急于加息之后，10年期德债收益率 周四触及0.165%的纪录低点。该档收益率是欧元区借贷成本参考的指标。
接受调查的投资者几乎没人表示，他们会随意改变投资授权，主要障碍是内部风险限制和监管规定。
微弱多数的受访者预计，欧洲央行的量化宽松计划将在明年年底明显提振通胀，但绝大多数人认为，届时通胀率仍将远远低于该央行制定的接近但略低于2%的目标。欧元区上月整体通胀率为负0.3%。
“另外，很少有受访者认为欧元区会出现通缩，这可以被认为是欧洲央行的成功之处，”荷兰银行的分析师在提到上述调查时称。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 白云)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。