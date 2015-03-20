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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 16:46 BJT

香港数据：2月综合CPI按年升4.6%，但首两月基本通胀率较去年底缓和

路透香港3月20日 - 香港统计处周五公布，今年2月综合消费物价指数（CPI）按年升4.6%，较1月份的4.1%升幅为高；在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为2.8%，亦较1月份的2.3%上升。

通胀升幅扩大主要是由于去年和今年的农历新年在不同的月份出现，今年在2月份，而去年则在1月底。以今年首两个月合并计算以消除农历新年的影响，CPI按年升4.3%；基本通胀率为则为2.6%。

政府发言人表示，通胀在今年初持续缓和趋势。今年1-2月合计的基本通胀率回落至2.6%，低于去年12月的3.1%。多个消费项目均显示价格压力正在缓和，当中包括汽油价格下跌、旅游费用降低，以及食品价格和私人房屋租金升幅减慢。

发言人续指，由于输入通胀和缓以及本地成本压力温和，价格压力在短期内应会依然受控。政府会继续密切留意通胀走势，特别是通胀对低收入人士的影响。

（单位:%） 2015年2月 2015年1月 2014年12月

综合消费物价指数 +4.6 +4.1 +4.9

甲类消费物价指数 +6.5 +6.3 +6.9

乙类消费物价指数 +4.2 +3.6 +4.4

丙类消费物价指数 +3.0 +2.2 +3.2

基本通胀率 +2.8 +2.3 +3.1 （完）

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
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