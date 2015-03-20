香港数据：2月综合CPI按年升4.6%，但首两月基本通胀率较去年底缓和

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港3月20日 - 香港统计处周五公布，今年2月综合消费物价指数（CPI）按年升4.6%，较1月份的4.1%升幅为高；在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为2.8%，亦较1月份的2.3%上升。
通胀升幅扩大主要是由于去年和今年的农历新年在不同的月份出现，今年在2月份，而去年则在1月底。以今年首两个月合并计算以消除农历新年的影响，CPI按年升4.3%；基本通胀率为则为2.6%。
政府发言人表示，通胀在今年初持续缓和趋势。今年1-2月合计的基本通胀率回落至2.6%，低于去年12月的3.1%。多个消费项目均显示价格压力正在缓和，当中包括汽油价格下跌、旅游费用降低，以及食品价格和私人房屋租金升幅减慢。
发言人续指，由于输入通胀和缓以及本地成本压力温和，价格压力在短期内应会依然受控。政府会继续密切留意通胀走势，特别是通胀对低收入人士的影响。
（单位:%） 2015年2月 2015年1月 2014年12月
综合消费物价指数 +4.6 +4.1 +4.9
甲类消费物价指数 +6.5 +6.3 +6.9
乙类消费物价指数 +4.2 +3.6 +4.4
丙类消费物价指数 +3.0 +2.2 +3.2
基本通胀率 +2.8 +2.3 +3.1 （完）
浏览香港经济相关新闻,请点选
浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)