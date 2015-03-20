《路透晚报》--3月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：OECD预计今年成长率约为7%，并敦促扩大人民币弹性

经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，中国经济今年料增长7%左右，2016年增长6.9%，因政府推进利率和汇率改革并追求速度放慢但质量更高的经济成长。

--中国反腐：福建副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查--中纪委

中国中共中央纪委周五宣布，福建省副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查。

--拉美金融：中国将在未来几个月向委内瑞拉提供100亿美元贷款--消息

据委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)PDVSA.UL 一名高管周四表示，中国将在未来几个月向委内瑞拉提供约100亿美元贷款，其中一半是双边融资协定的一部分，另一半则是为了油田开发。

--香港数据：2月综合CPI按年升4.6%，但首两月基本通胀率较去年底缓和

香港统计处周五公布，今年2月综合消费物价指数（CPI）按年升4.6%，较1月份的4.1%升幅为高；在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为2.8%，亦较1月份的2.3%上升。

【金融】

--中国金融：外管局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据--消息

两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。

--《财经洞察》中国黄金进出口规范背后渠道扩容，企业与银行齐迈步

中国央行推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企业有望与银行齐迈大步。

--中国金融：温州民商银行获准开业，为首批民营银行中第三家

中国温州民商银行周五获准开业，为首批五家试点民营银行中第三家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第一家民营银行。

--香港金融：财务公司按揭贷款占比约1%，不影响银行体系稳健性--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五称，本地财务公司的按揭贷款金额占市场整体比重约1%，不会影响银行体系的稳健性。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率跟随开盘价再下一城，流动性持续宽松

中国银行间市场周五早盘流动性持续宽松，主要回购利率继续下行；七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。

--中国债市动态：现券仍走弱IRS则明显下行，继续关注资金价格走势

中国银行间市场周五早盘现券仍震荡走弱，但IRS（利率互换）下跌近10bp(基点)。交易员表示，在10年期国债期货上市首日炒新热情带动下，现券收益率一度随之小幅下行但很快回升趋稳，市场预期仍谨慎令债市整体弱势不改。

--中国票据市场：转贴利率本周小幅波动，下行空间仍看资金利率动向

中国票据市场本周转贴利率小幅波动，流动性整体仍属宽松格局，票据市场交易亦较为活跃；不过由于资金价格仍然偏高，票据利率向下动力依旧有限，未来是否有进一步下行空间仍看资金利率动向。

--中国债市：10年国债期货首日上市冲高后缩减涨幅，套利盘压制炒新情绪

中国金融期货交易所10年期国债期货周五首日上市交易，早盘在大幅冲高后涨幅明显收窄。新品种上市炒新心态仍在，不过由于盘初涨幅过大，已明显与现券走势脱节，随着套利盘进入，炒新情绪迅速降温。

【外汇】

--中国汇市：人民币强势不改创三个月新高，因购汇企业陷入观望而结汇潮涌

中国人民币兑美元即期周五早盘连四日大步上冲，盘中一度触及逾三个月高位；中间价因隔夜美元指数反弹而“象征性”回调。交易员称，市场解读到央行短期保持人民币汇率稳中偏强的意图，并借助国际美元升势暂歇之际集中结汇，而需要购汇的进口企业陷入观望则助推人民币涨幅。

--《综述》中行离岸人民币指数逆势上升，离岸资本市场更趋活跃

在美元指数强势上涨的同时，反映人民币在国际市场份额的中行离岸人民币指数去年底升至1.2%，比6月提高0.07个百分点，显示与主要国际货币的份额差距缩小；同时，离岸人民币债券投资收益高于在岸，离岸资本市场更趋活跃。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%近七年首次站上3,600点，券商板块领涨大盘

中国股市沪综指周五收升1%，近七年首次站上3,600点，并为连续第八日收升。早盘股指高位震荡，午后券商板块集体大涨，带动股指摆脱盘局迅速创出新高。分析师指出，近两日场内板块轮动加速，部分资金重新流入金融权重板块，有效推动股指快速上扬，市场多头气氛浓厚。

--中国证券：上证50期指和中证500期指获批挂牌，4月16日上市

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会批准中国金融期货交易所上市上证50期指和中证500期指的挂牌交易，上市时间为4月16日。

--港股业绩：华润创业去年业绩首现亏损，维持派息与前年度相同

业务涉及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业周五宣布，去年业绩转盈为亏，为公司自1992年＂借壳＂上市以来首见，主要受到与Tesco(乐购)的合营拖累零售业务板块表现，但公司仍维持派息与前年度相同。

--中国个股：东方财富收购同信证券剩余30%股权，加强互联网金融业务

中国上市公司东方财富周五公告，已与西藏投资签署意向书，购买其持有的30%同信证券股份，由于此前公司已与宇通集团签署购买70%该证券公司协议，意味着同信证券未来将成为东方财富全资子公司，公司互联网金融业务再次强化。

--中国个股：湖北能源有望获三峡集团50亿元注资，并与陕煤合作建电厂