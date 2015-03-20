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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:14 BJT

日本股市：早盘仍接近15年高点，前景依然正面

市场预期，日本企业在4月开始的新财年获利有望增逾10%。此预期对股市提供支撑。

投资者还预计，随着日本政府对企业施加压力，要求提高股东权益报酬率(ROE)，企业将提高派息。

JPX-日经400指数 小跌0.2%，至14,288.78。(完)
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