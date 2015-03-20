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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:08 BJT

香港个股：金彩控股拟投资河北、山东及内蒙光伏发电项目，盘中涨18%

路透香港3月20日 - 正在寻求转型至光伏发电商的金彩控股 称，已就于河北、山东及内蒙古的光伏发电项目，签订合作备忘录或框架协议；其股份周五早盘盘中曾涨18%。

这家从事卷烟包装设计印刷的企业在联交所一份声明中称，其全资附属公司宏源与山东省微山县政府订立一项框架协议，拟在2015-19年间在微山县投资及建设预计总装机规模约1,500兆瓦、总投资约135亿元人民币的光伏发电项目，其中100-300兆瓦预期将于今年实施；惟宏源的投资计划有待取得土地、环评、电网等审批。

此外，宏源与北京万源订立合作备忘录，于内蒙古合作开发不低于700兆瓦、总投资63亿元的光伏发电站；又与杜义忠、宋巧凤及北京中能和信订立合作备忘录，合作发展于河北省承德市隆化县步古沟镇拥有的20兆瓦光伏发电项目。

中国积极发展能源替代，此前中国能源局规划2015年新增光伏装机量15GW，较2014年实际装机量提高43%。

香港时间11:01，金彩控股涨17.11%，报0.445港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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