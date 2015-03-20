中国票据市场：转贴利率本周小幅波动，下行空间仍看资金利率动向

路透上海3月20日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅波动，流动性整体仍属宽松格局，票据市场交易亦较为活跃；不过由于资金价格仍然偏高，票据利率向下动力依旧有限，未来是否有进一步下行空间仍看资金利率动向。

“基本上变化不是很大，（转贴年利率）也就在5.15%-5.20%之间波动吧，成交比较活跃，但也都是各家中介在倒腾，为了弥补以前的亏损。”上海一银行交易员称。

他并谈到，由于目前一个月至三个月的中短期资金成本仍高于长期资金，整体还在5%左右，票据利率继续走低仍面临阻力，“银行关键是看有没有盈利空间，现在利润还是太薄。”

他进一步指出，近期隔夜和七天的回购利率已有震荡下滑的态势，后续需关注这一趋势能否延续，以及是否进一步带动更长期限资金价格的下行。

虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2795/5.1771 5.2753/5.1775 5.3480/5.2288

上周五 5.2920/5.1909 5.2871/5.1884 5.3494/5.2294

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变动 -1.25bp/-1.38bp -1.18bp/-1.09bp -0.14bp/-0.06bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2535%，上周五为5.2900%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。