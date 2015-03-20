《RUSSELL专栏》大宗商品价格荣景画上句点，但出口规模加速上升

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
然整个亚洲，尤其是东南亚和南亚，增加使用燃煤发电厂，的确能支持工业部的看法，即澳洲出口量将从2014-15年度的2.01亿吨，至2019-20年度成长为2.344亿吨。
**LNG是下一个铁矿石和煤炭?**
LNG是澳洲资源产业最大的动力，2019-20年度出口料将跳增至7,660万吨，2014-15年度为2,550万吨。
工业部并预期LNG的价格将持坚，2019-20年度出口额料为522亿澳元(407.5亿美元)，高于2014-15年度的181.5亿澳元。
该数据显示，出口量料将是2014-15年度的三倍，出口额则是2.8倍。这表示，这段预估期的价格只会小幅下跌。
之所以如此预测，是因为中国进口需求料从去年的1,980万吨，跳增至2020年的6,100万吨，从而吸收了大部分从澳洲、美国和其他地区增加的供应量。
风险在于，中国需求可能会令人失望，而鉴于LNG的价格随同石油一起下跌，供应量却激增，这种可能性并不大。
整体而言，工业部的展望是商品需求持稳，而原来已偏高的出口量小幅成长。价格在未来几年则大都料将走弱，之后小幅回升。
尽管有一些预估可以挑出问题，尤其是对今年铁矿石价格和煤价的预估。然工业部的展望证实了大宗商品荣景不坠，不过如今是出口量荣景，还必须做好成本控制。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚/戴素萍 审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)