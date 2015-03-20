《RUSSELL专栏》大宗商品价格荣景画上句点，但出口规模加速上升

然整个亚洲，尤其是东南亚和南亚，增加使用燃煤发电厂，的确能支持工业部的看法，即澳洲出口量将从2014-15年度的2.01亿吨，至2019-20年度成长为2.344亿吨。

**LNG是下一个铁矿石和煤炭?**

LNG是澳洲资源产业最大的动力，2019-20年度出口料将跳增至7,660万吨，2014-15年度为2,550万吨。

工业部并预期LNG的价格将持坚，2019-20年度出口额料为522亿澳元(407.5亿美元)，高于2014-15年度的181.5亿澳元。

该数据显示，出口量料将是2014-15年度的三倍，出口额则是2.8倍。这表示，这段预估期的价格只会小幅下跌。

之所以如此预测，是因为中国进口需求料从去年的1,980万吨，跳增至2020年的6,100万吨，从而吸收了大部分从澳洲、美国和其他地区增加的供应量。

风险在于，中国需求可能会令人失望，而鉴于LNG的价格随同石油一起下跌，供应量却激增，这种可能性并不大。

整体而言，工业部的展望是商品需求持稳，而原来已偏高的出口量小幅成长。价格在未来几年则大都料将走弱，之后小幅回升。