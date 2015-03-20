版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:17 BJT

台湾债市：资金稳中偏松令RP利率持于低位，下周留意季底紧缩效应

路透台北3月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周五持稳。交易员表示，目前市场资金情势稳中偏松，RP利率持在既有区间低位不变，展望下周仍须留意季底资金紧缩效应。

市场人士指出，为因应季底资金流动性较显不足，此前已减少资金落点下周至月底，预期季底效应从下周起可能逐步显现，并未因为现在资金仍有余裕而掉以轻心。

〞现在多钱下周就不敢讲，因为季底快到不能不提防。〞一位大型证券商交易员说。

另有券商资金调度人士称，下周除了留意季底效应外，交割因子也比较多，包括周三交割91天期国库券350亿台币及第一银行发行次顺位金融债70亿台币、周四交割台电公司债48亿台币，以及周五交割五年期公债104/6预估金额350亿台币。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐