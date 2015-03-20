《市场热谈》来宝集团市值蒸发18亿美元，成为中资和日资公司收购目标

“股价暴跌后买家纷纷撤出，”这名银行家表示，“来宝集团一直很想保持独立，但眼下公司股价挫跌，又出现会计操作不当问题，所以这一点恐怕难以做到。”

由于相关商谈尚未公开，这名银行家拒绝透露潜在买家名称。另有涉足中国国企并购事宜的银行家提到中国五矿集团公司、光汇石油控股有限公司(Brightoil Petroleum) 和新加坡国有的投资机构淡马锡控股 ，认为它们可能会有意收购来宝集团。

但银行家们指出，来宝集团和潜在买家之间没有展开积极磋商，目前也不清楚，潜在买家是否真的会提出收购建议。

消息人士要求匿名，因为相关磋商尚处于保密阶段。光汇石油拒绝置评，中国五矿驻北京发言人表示，他不知晓这种计划。淡马锡称其不对“猜测”置评。

来宝集团在回答路透的问题是拒绝就可能的买家置评，称其重点仍是“确保日常业务高效运营”。

来宝集团创始人艾礼文最近将其持股比例提高至将近21%。据熟悉他想法的知情人士称，尽管多种大宗商品价格挫跌，但艾礼文不大可能被迫出售公司。

目前还不清楚，来宝集团其他大股东对出售公司有何想法。路透数据显示，中国投资有限责任公司 、Orbis Investment、邓普顿(Templeton)和景顺总共持有该公司逾27%股权。(完)