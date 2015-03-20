《市场热谈》来宝集团市值蒸发18亿美元，成为中资和日资公司收购目标

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“股价暴跌后买家纷纷撤出，”这名银行家表示，“来宝集团一直很想保持独立，但眼下公司股价挫跌，又出现会计操作不当问题，所以这一点恐怕难以做到。”
由于相关商谈尚未公开，这名银行家拒绝透露潜在买家名称。另有涉足中国国企并购事宜的银行家提到中国五矿集团公司、光汇石油控股有限公司(Brightoil Petroleum) 和新加坡国有的投资机构淡马锡控股 ，认为它们可能会有意收购来宝集团。
但银行家们指出，来宝集团和潜在买家之间没有展开积极磋商，目前也不清楚，潜在买家是否真的会提出收购建议。
消息人士要求匿名，因为相关磋商尚处于保密阶段。光汇石油拒绝置评，中国五矿驻北京发言人表示，他不知晓这种计划。淡马锡称其不对“猜测”置评。
来宝集团在回答路透的问题是拒绝就可能的买家置评，称其重点仍是“确保日常业务高效运营”。
来宝集团创始人艾礼文最近将其持股比例提高至将近21%。据熟悉他想法的知情人士称，尽管多种大宗商品价格挫跌，但艾礼文不大可能被迫出售公司。
目前还不清楚，来宝集团其他大股东对出售公司有何想法。路透数据显示，中国投资有限责任公司 、Orbis Investment、邓普顿(Templeton)和景顺总共持有该公司逾27%股权。(完)
(编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)