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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:25 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口较2月同期减少5.5%，至640,254吨--船货调查机构ITS

注：船货调查机构ITS的全称为Intertek Testing Services
    
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