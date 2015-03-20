基金观点：PIMCO调降美国经济成长预估，因出口和资本支出沉闷

路透3月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)调降对美国2015年经济成长预估，称预计美元上涨将抑制出口业，能源领域资本支出将减缓。

Pimco周四在其周期论坛季度展望报告中称，预计今年美国经济成长幅度介于2.5-3%之间，低于此前预期的2.75-3.25%。

该公司还表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)将以非常缓慢的速度推进(升息)。前美联储主席贝南克在本月稍早Pimco举行的周期论坛中也认同这种观点。

“不应低估美联储所面临的挑战，”Pimco在报告中称。

Pimco称，美联储加息周期临近，可能会对市场有很大影响，其中包括波动性大幅上升。

Pimco称，欧洲央行1万亿欧元购债计划、欧元贬值及低油价都有利欧元区经济。

但Pimco补充称，“我们只能预测未来12个月经济成长1.5%左右。欧元区面临的挑战没有太大变化：负债沉重、结构性改革进展不大、诸多政治挑战，这些因素影响信心和活力。”(完) (编译 李爽 审校 王颖)