基金观点：PIMCO调降美国经济成长预估，因出口和资本支出沉闷

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透3月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)调降对美国2015年经济成长预估，称预计美元上涨将抑制出口业，能源领域资本支出将减缓。
Pimco周四在其周期论坛季度展望报告中称，预计今年美国经济成长幅度介于2.5-3%之间，低于此前预期的2.75-3.25%。
该公司还表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)将以非常缓慢的速度推进(升息)。前美联储主席贝南克在本月稍早Pimco举行的周期论坛中也认同这种观点。
“不应低估美联储所面临的挑战，”Pimco在报告中称。
Pimco称，美联储加息周期临近，可能会对市场有很大影响，其中包括波动性大幅上升。
Pimco称，欧洲央行1万亿欧元购债计划、欧元贬值及低油价都有利欧元区经济。
但Pimco补充称，“我们只能预测未来12个月经济成长1.5%左右。欧元区面临的挑战没有太大变化：负债沉重、结构性改革进展不大、诸多政治挑战，这些因素影响信心和活力。”(完) (编译 李爽 审校 王颖)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。