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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆走高，对达成希腊协议抱有希望

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    * 欧盟峰会没有发出重大消息
    * 可能再度走低，但欧元出现一些空头回补
    * 欧元/美元从1.0650升至1.0696，欧元/日圆从128.72升至129.09
    * 从1.0700开始，欧元/美元面临一些压力
    * 欧元/日圆形成头部型态？129.20前方存在一些小时线阻力，129.5
0有更大阻力

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 白云)
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