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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 12:04 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，质化量化宽松政策的成功具有全球性意义

“在质化量化宽松之下，通缩心态正在逐步消除，”他在记者会上表示。

日本央行2013年4月推出质化量化宽松(QQE)的大型刺激计划，并在去年10月扩大规模，目标是将通胀率推升至2%。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉/张涛)
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