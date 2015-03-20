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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:49 BJT

韩国股市：盘中小跌，但本周有望创下两个月来表现最佳的一周

制药类股 大涨4.1%，Hanmi Pharmaceutical 飙升
14.4%，此前该公司与Eli Lilly and Co 敲定高达6.4亿美元的独
家授权协议。
    
    不过，制药股的升势被其他类股的获利了结所抵销。
        
    截至中午，外资买超韩股706亿韩元，过去五个交易日均为买超。(完
)
  　　
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