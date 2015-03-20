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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 12:16 BJT

中国货币市场：主要回购利率跟随开盘价再下一城，流动性持续宽松

路透北京3月20日 - 中国银行间市场周五早盘流动性持续宽松，主要回购利率继续下行；七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。

交易员表示，资金宽泛局面不改，加之逆回购利率再降及回购开盘价连续低开，市场对资金价格稳步回落预期偏乐观，至于向下的空间有多大，还要进一步观望央行的后续对于量价的调控动作，下周的公开市场操作仍是关注焦点。

“漫天都是钱，而且(回购利率)开盘价格有意回调，好明显的，”北京一券商交易员称。

东北一银行交易员表示，近日人民币汇价出现反弹，看空力量有所削弱，央行稳定汇率的压力降低也会使未来基础货币供应趋于稳定，有利于资金市场保持充裕。

中国人民币兑美元 即期周四大幅收升0.54%至逾两个月高位，今日早盘延续升势，盘中一度创下三个月来新高。

尽管宽松的政策走向不变，但上述交易员并认为，股市的火爆可能会使央行更倾向于MLF等定向操作，“都偷偷摸摸给，以防市场形成过于宽松的预期。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2451 3.2976 -5.25

七天 4.2118 4.3820 -17.02

14天 4.4157 4.5282 -11.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8550 2.2550 +60.00

七天 3.0400 3.0000 +4.00

14天 3.4000 3.3300 +7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3400 3.3900 -5.00

七天 4.2500 4.4800 -23.00

14天 4.4600 4.5200 -6.00

Shibor

其中:隔夜 3.2940 3.3320 -3.80

七天 4.3310 4.4960 -16.50

三个月 4.9020 4.9040 -0.20

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/杨淑祯)
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