中国货币市场：主要回购利率跟随开盘价再下一城，流动性持续宽松

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月20日 - 中国银行间市场周五早盘流动性持续宽松，主要回购利率继续下行；七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。
交易员表示，资金宽泛局面不改，加之逆回购利率再降及回购开盘价连续低开，市场对资金价格稳步回落预期偏乐观，至于向下的空间有多大，还要进一步观望央行的后续对于量价的调控动作，下周的公开市场操作仍是关注焦点。
“漫天都是钱，而且(回购利率)开盘价格有意回调，好明显的，”北京一券商交易员称。
东北一银行交易员表示，近日人民币汇价出现反弹，看空力量有所削弱，央行稳定汇率的压力降低也会使未来基础货币供应趋于稳定，有利于资金市场保持充裕。
中国人民币兑美元 即期周四大幅收升0.54%至逾两个月高位，今日早盘延续升势，盘中一度创下三个月来新高。
尽管宽松的政策走向不变，但上述交易员并认为，股市的火爆可能会使央行更倾向于MLF等定向操作，“都偷偷摸摸给，以防市场形成过于宽松的预期。”
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2451 3.2976 -5.25
七天 4.2118 4.3820 -17.02
14天 4.4157 4.5282 -11.25
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8550 2.2550 +60.00
七天 3.0400 3.0000 +4.00
14天 3.4000 3.3300 +7.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3400 3.3900 -5.00
七天 4.2500 4.4800 -23.00
14天 4.4600 4.5200 -6.00
Shibor
其中:隔夜 3.2940 3.3320 -3.80
七天 4.3310 4.4960 -16.50
三个月 4.9020 4.9040 -0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率