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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 15:07 BJT

表格：德国2月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下降2.1%

路透柏林3月20日 - 德国联邦统计局周五公布，德国2月生产者物价
指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下降2.1%。
    
                          15年2月     15年1月    14年2月
    较上月(%)               0.1        -0.6        -0.7
    较上年同期(%)          -2.1        -2.2        -1.7
    指数(基期年为2010)    104.3       104.2       104.8
    
    统计局表示，2月PPI为2013年12月以来的首次按月上涨。接受路透调
查的分析师此前预计，德国2月PPI较前月上升0.2%，较上年同期下降1.9%
。(完)
    
  
 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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