《热点透视》中国主导的亚投行根基欠稳

然亚洲基础建设不足，并不是因为缺钱。在公债收益率处于纪录低位的情况下，西方银行和退休基金急欲为长期项目融资，因为这些融资案提供的报酬稍佳。根据标准普尔，去年全球项目融资达到3,210亿美元，为史上次高纪录。问题是许多亚洲政府太不稳定，而他们的法律架构有太多的不确定性，使得商业放款商没把握其所提供的资金是否会拿去好好投资及最终能否拿到报酬。

亚投行这类跨国机构，应该可以通过给予项目的官方批准及成立公私营合作的方式提供帮助。这也是亚开行和世界银行等现有放款机构所想要做的事。的确，这些机构可能进展缓慢，而且官僚气息浓厚。但灵活度能否让亚投行成为更好的放款机构，目前还远远不得而知。

中国在国内砸钱大兴土木立了不好的先例，这些基础建设大都由国营银行来融资。中国先前透过投资扩大海外影响力的努力，也是事与愿违。大宗商品价格崩跌，引发了对拉丁美洲和非洲等发展中开国提供大规模贷款的疑虑；同时斯里兰卡新政府正在重估中国融资的项目。

中国可能准备采取新的策略。欧洲政府也承认，忽视中国愈来愈强的海外金融影响力，并非是明智之举。藉由参与亚投行的设计，他们有更好的机会让这家新银行以更负责任的态度运作。同时，美国鲜有抱怨的理由。美国不愿带领世界银行和国际货币基金组织(IMF)等现有机构为适应新的环境而做出变革，也是中国另立门户的原因之一。