《热点透视》中国主导的亚投行根基欠稳

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
然亚洲基础建设不足，并不是因为缺钱。在公债收益率处于纪录低位的情况下，西方银行和退休基金急欲为长期项目融资，因为这些融资案提供的报酬稍佳。根据标准普尔，去年全球项目融资达到3,210亿美元，为史上次高纪录。问题是许多亚洲政府太不稳定，而他们的法律架构有太多的不确定性，使得商业放款商没把握其所提供的资金是否会拿去好好投资及最终能否拿到报酬。
亚投行这类跨国机构，应该可以通过给予项目的官方批准及成立公私营合作的方式提供帮助。这也是亚开行和世界银行等现有放款机构所想要做的事。的确，这些机构可能进展缓慢，而且官僚气息浓厚。但灵活度能否让亚投行成为更好的放款机构，目前还远远不得而知。
中国在国内砸钱大兴土木立了不好的先例，这些基础建设大都由国营银行来融资。中国先前透过投资扩大海外影响力的努力，也是事与愿违。大宗商品价格崩跌，引发了对拉丁美洲和非洲等发展中开国提供大规模贷款的疑虑；同时斯里兰卡新政府正在重估中国融资的项目。
中国可能准备采取新的策略。欧洲政府也承认，忽视中国愈来愈强的海外金融影响力，并非是明智之举。藉由参与亚投行的设计，他们有更好的机会让这家新银行以更负责任的态度运作。同时，美国鲜有抱怨的理由。美国不愿带领世界银行和国际货币基金组织(IMF)等现有机构为适应新的环境而做出变革，也是中国另立门户的原因之一。
无庸置疑，亚投行是一个外交上的妙招。更大的问题是，它是否真能改善亚洲的基础建设，并且以公平、公开且严守财务纪律的方式运作。如果中国近来的历史可以作为殷监，那么新银行的基础似乎并不深。(完) (编译 白云/戴素萍 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)