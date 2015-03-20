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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 17:12 BJT

表格：欧元区1月经季调经常帐盈余294亿欧元，高于前月

路透法兰克福3月20日 - 欧洲央行周五公布：
    
    * 欧元区1月经季节调整经常帐盈余294亿欧元，12月为盈余225亿欧元
    * 欧元区1月未经季节调整经常帐盈余82亿欧元，12月为盈余352亿欧元
    
    以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：
    
    欧元区贸易/经常帐收支         1月        12月         12个月累计
    --------------------------------------------------------------
    经常帐                        8.2        35.2 (29.2)     240.2
     贸易收支                    10.5        25.9 (25.2)     247.7
     劳务                         2.6         6.2  (5.8)      75.5
    资本帐                        0.4          2.6 (2.5)      20.9
    金融帐                      -22.2         7.0 (23.3)     324.5
     直接投资                     5.0       -16.7 (-8.4)      51.6
     证券投资                   -29.8        65.6 (75.6)     118.5
     直接及证券投资             -24.8        48.8 (67.2)     170.1
     金融衍生品                   5.5          1.6 (1.6)      49.4
     其他投资                    -2.7      -44.5 (-46.5)     103.2
     经季节调整经常帐            29.4        22.5 (17.8)     247.2
     注:括号内为前值。
    
     浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here
    (完)
  
 (编译 李爽  审校 白云)
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