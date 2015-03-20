表格：欧元区1月经季调经常帐盈余294亿欧元，高于前月

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透法兰克福3月20日 - 欧洲央行周五公布： * 欧元区1月经季节调整经常帐盈余294亿欧元，12月为盈余225亿欧元 * 欧元区1月未经季节调整经常帐盈余82亿欧元，12月为盈余352亿欧元 以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)： 欧元区贸易/经常帐收支 1月 12月 12个月累计 -------------------------------------------------------------- 经常帐 8.2 35.2 (29.2) 240.2 贸易收支 10.5 25.9 (25.2) 247.7 劳务 2.6 6.2 (5.8) 75.5 资本帐 0.4 2.6 (2.5) 20.9 金融帐 -22.2 7.0 (23.3) 324.5 直接投资 5.0 -16.7 (-8.4) 51.6 证券投资 -29.8 65.6 (75.6) 118.5 直接及证券投资 -24.8 48.8 (67.2) 170.1 金融衍生品 5.5 1.6 (1.6) 49.4 其他投资 -2.7 -44.5 (-46.5) 103.2 经季节调整经常帐 29.4 22.5 (17.8) 247.2 注:括号内为前值。 浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here (完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)