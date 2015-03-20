中国债市动态：现券仍走弱IRS则明显下行，继续关注资金价格走势

路透上海3月20日 - 中国银行间市场周五早盘现券仍震荡走弱，但IRS（利率互换）下跌近10bp(基点)。交易员表示，在10年期国债期货上市首日炒新热情带动下，现券收益率一度随之小幅下行但很快回升趋稳，市场预期仍谨慎令债市整体弱势不改。

他们并指出，近期资金价格回落幅度有所扩大，但机构对其可持续性仍在观察；市场短期信心尚难恢复，未来重点关注央行如何出手调控引导资金成本继续下行，以及地方债置换对利率债的供给压力。

“早上(现券)跟着10年国债期货激动了一下，(收益率)下了一些，不过很快就反弹，回到上日收盘附近了，现在稳定了，”上海一银行交易员称，IRS明显下行则跟今日资金价格跌幅较大有关。

中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五首日上市交易，早盘在大幅冲高后涨幅明显收窄。新品种上市炒新心态仍在，不过由于盘初涨幅过大，已明显与现券走势脱节，随着套利盘进入，炒新情绪迅速降温。

北京一银行交易员认为，近期资金利率逐步回落但仍偏高，现券抛压虽有所减少，但短期市场仍难言乐观。一是地方债务置换带来的利率债供给压力是否会挤压原有配置需求，仍令市场疑虑重重；还有就是需要看下周资金价格会否继续回落。

“毕竟资金价格还在下，券的主要矛盾还是在未来的供给压力，”他称，不过中长期来看，很多机构对宏观经济走势仍需降准支撑的预期仍未消除，现券向好仍可期待。

中国银行间市场周五早盘流动性持续宽松，主要回购利率继续下行；七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。

央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.88%/3.8550%，上日尾盘为3.92%/3.8950%。