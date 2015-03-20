中国债市动态：现券仍走弱IRS则明显下行，继续关注资金价格走势

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月20日 - 中国银行间市场周五早盘现券仍震荡走弱，但IRS（利率互换）下跌近10bp(基点)。交易员表示，在10年期国债期货上市首日炒新热情带动下，现券收益率一度随之小幅下行但很快回升趋稳，市场预期仍谨慎令债市整体弱势不改。
他们并指出，近期资金价格回落幅度有所扩大，但机构对其可持续性仍在观察；市场短期信心尚难恢复，未来重点关注央行如何出手调控引导资金成本继续下行，以及地方债置换对利率债的供给压力。
“早上(现券)跟着10年国债期货激动了一下，(收益率)下了一些，不过很快就反弹，回到上日收盘附近了，现在稳定了，”上海一银行交易员称，IRS明显下行则跟今日资金价格跌幅较大有关。
中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五首日上市交易，早盘在大幅冲高后涨幅明显收窄。新品种上市炒新心态仍在，不过由于盘初涨幅过大，已明显与现券走势脱节，随着套利盘进入，炒新情绪迅速降温。
北京一银行交易员认为，近期资金利率逐步回落但仍偏高，现券抛压虽有所减少，但短期市场仍难言乐观。一是地方债务置换带来的利率债供给压力是否会挤压原有配置需求，仍令市场疑虑重重；还有就是需要看下周资金价格会否继续回落。
“毕竟资金价格还在下，券的主要矛盾还是在未来的供给压力，”他称，不过中长期来看，很多机构对宏观经济走势仍需降准支撑的预期仍未消除，现券向好仍可期待。
中国银行间市场周五早盘流动性持续宽松，主要回购利率继续下行；七天期品种开盘价连续第二日低开近20个基点(bp)，其引导意味相当浓厚，由于资金供给泛滥，盘中减点融出时有浮现。
央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.88%/3.8550%，上日尾盘为3.92%/3.8950%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.145元，较上日结算价涨0.155元，或0.16%；首日上市的10年期国债期货主力9月合约 开盘大涨0.78%，涨幅最高至近1.9%，早盘收报96.880元，涨0.73元，或0.76%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率