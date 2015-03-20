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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 12:20 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称尚未完全消灭通缩心态

路透3月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，

* 我们尚未完全消灭通缩心态

* 我们已经有足够的手段来抗击通缩并实现物价稳定目标

* 我们的目标不只是让通胀率暂时达到2%，还要稳定保持在这一水平

* 我们在金融市场中没有发现任何过份乐观的情况，但在未来几个月将继续密切关注市场。(完)
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