中国汇市：人民币强势不改创三个月新高，因购汇企业陷入观望而结汇潮涌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月20日 - 中国人民币兑美元 即期周五早盘连四日大步上冲，盘中一度触及逾三个月高位；中间价因隔夜美元指数反弹而“象征性”回调。交易员称，市场解读到央行短期保持人民币汇率稳中偏强的意图，并借助国际美元升势暂歇之际集中结汇，而需要购汇的进口企业陷入观望则助推人民币涨幅。
他们认为，本周人民币即期大幅走升与美联储不急于加息关系不大，主要还是由央行的主动引导向客盘集中结汇过渡。人民币从此前在跌停位附近不停晃悠到急转直升，显示其中定然包含央行引导的因素，但这并不意味着是央行直接入市干预，银行间市场彼此做市也可以打压美元。
“短期内肯定胳膊拧不过大腿。...短期内（美元）肯定是上不去的，人民币升值方向肯定还会走，但是走到多深，我觉得也不会太多，不会升破去年年初的高点。”一股份行交易主管称。
一大型金融机构分析师韩会师博士认为，美元一旦出现明显下跌，则意味着市场预期的实现，此时很容易激发企业“赶上末班车”的心理，导致更大的结汇需求，进一步压低美元。而进口企业很容易陷入观望，这与当前出口企业的观望态度是一个硬币的两面。一旦出现出口企业集中结汇，进口企业陷入观望的局面，即为人民币短期大幅度升值提供动能。
北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1875元，盘中最高报6.1805，为去年12月11日以来的逾三个月新高；上日收报6.1961元。今日人民币兑美元中间价 为6.1496元，上日中间价为6.146元。
交易员们并表示，今日中间价回调幅度不足以改变人民币短期仍将升值的预期，央行干预的身影犹在，加之银行自营盘亦在做多人民币，对人民币走升起到推波助澜的作用。而近期关于中国倡导亚洲基础设施投资银行建设与人民币纳入特别提款权（SDR）话题升温等事件亦支持人民币走强。
浦发银行金融市场部研报称，近期支持人民币走强的事件性因素也在增多。包括英国、法国、德国等更多国家在3月31日前申请加入中国倡导和筹建的亚洲基础设施投资银行，同期“一带一路”的战略具体方案也将发布，这均需要人民币汇率保持强势。
全球汇市方面，美元周五在亚洲盘初下滑，但仍远高于本周的低点，此前美联储会议对利率的立场温和，令美元一度大跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3765/6.3815，上日尾盘为6.3765。
北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2035/6.2056元，上一交易日尾盘报6.215元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率