中国汇市：人民币强势不改创三个月新高，因购汇企业陷入观望而结汇潮涌

路透北京3月20日 - 中国人民币兑美元 即期周五早盘连四日大步上冲，盘中一度触及逾三个月高位；中间价因隔夜美元指数反弹而“象征性”回调。交易员称，市场解读到央行短期保持人民币汇率稳中偏强的意图，并借助国际美元升势暂歇之际集中结汇，而需要购汇的进口企业陷入观望则助推人民币涨幅。

他们认为，本周人民币即期大幅走升与美联储不急于加息关系不大，主要还是由央行的主动引导向客盘集中结汇过渡。人民币从此前在跌停位附近不停晃悠到急转直升，显示其中定然包含央行引导的因素，但这并不意味着是央行直接入市干预，银行间市场彼此做市也可以打压美元。

“短期内肯定胳膊拧不过大腿。...短期内（美元）肯定是上不去的，人民币升值方向肯定还会走，但是走到多深，我觉得也不会太多，不会升破去年年初的高点。”一股份行交易主管称。

一大型金融机构分析师韩会师博士认为，美元一旦出现明显下跌，则意味着市场预期的实现，此时很容易激发企业“赶上末班车”的心理，导致更大的结汇需求，进一步压低美元。而进口企业很容易陷入观望，这与当前出口企业的观望态度是一个硬币的两面。一旦出现出口企业集中结汇，进口企业陷入观望的局面，即为人民币短期大幅度升值提供动能。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1875元，盘中最高报6.1805，为去年12月11日以来的逾三个月新高；上日收报6.1961元。今日人民币兑美元中间价 为6.1496元，上日中间价为6.146元。

交易员们并表示，今日中间价回调幅度不足以改变人民币短期仍将升值的预期，央行干预的身影犹在，加之银行自营盘亦在做多人民币，对人民币走升起到推波助澜的作用。而近期关于中国倡导亚洲基础设施投资银行建设与人民币纳入特别提款权（SDR）话题升温等事件亦支持人民币走强。

浦发银行金融市场部研报称，近期支持人民币走强的事件性因素也在增多。包括英国、法国、德国等更多国家在3月31日前申请加入中国倡导和筹建的亚洲基础设施投资银行，同期“一带一路”的战略具体方案也将发布，这均需要人民币汇率保持强势。

全球汇市方面，美元周五在亚洲盘初下滑，但仍远高于本周的低点，此前美联储会议对利率的立场温和，令美元一度大跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3765/6.3815，上日尾盘为6.3765。

北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2035/6.2056元，上一交易日尾盘报6.215元。