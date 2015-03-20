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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 12:50 BJT

国际贸易：日本经济财政大臣表示，不通过TPA很难达成日美贸易协议

路透东京3月20日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日美双边贸易谈判难以达成协议，除非美国议员快速通过贸易促进法案。

“除日本之外，其他成员国也认为贸易促进授权(TPA)是达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关键条件。我希望美国总统奥巴马做出最大努力，”甘利明在新闻发布会上表示。

“这是阻碍日美贸易谈判达成协议的一个巨大障碍，除非我们能看清TPA法案的前景。”

一名了解日本对TPP立场的消息人士对路透表示，他不知道日美两国是否能在安倍访美之前达成协议，特别是因为TPA前景不明。

另一名知情人士称，如果能否通过TPA的前景仍不明朗，那么TPP谈判就不大可能取得太大进展。

新西兰贸易部长格罗泽本周接受路透采访时表示，通过TPA法案“非常重要”，若该法案不获通过，一些国家不会达成TPP协议。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
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