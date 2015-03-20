周五公布的日本央行2月政策会议记录显示，来自财务省和内阁府的两名政府代表均表示，他们希望央行 “在考虑经济和物价走势的情况下”实现通胀目标，不再要求“尽早”实现通胀目标，暗示央行不应急于加快 通胀。 。 日本央行总裁黑田东彦周五表示，如果基础通胀放缓主要受能源价格下跌推动，市场就不应期待日本央行 再次宽松政策。针对外界认为发达经济体大规模货币刺激计划正在引发一场汇率竞贬“货币战争”的看法，黑 田东彦予以驳斥。 澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，澳洲经济从矿业引领的成长中转型的道路将会崎岖不平，企业和消费者 信心仍不足。史蒂文斯对于利率前景没有任何新的评论，只提到该行“讨论过进一步降息”。 瑞士央行周四维持活期存款利率在负0.75%不变，但表示会积极干预汇市削弱它认为“被大幅高估”的瑞 郎。瑞士央行维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，一如路透调查访问的分析师预期。 挪威央行周四维持指标利率在1.25%不变，而市场原预期将降息至1%的纪录低点。挪威央行总裁称，除了 利率之外，没有考虑其他政策选项，基于当前的预估，第二季降息的可能性为百分之百。 [nL3T0 WL3KF] 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，美国联邦储备理事会(美联储)的政策立场应该更多偏重于放宽 。埃文斯在一份研究报告中认为，有理由维持利率在近零水准至少到2016年，称如果经济实际上仍在走软，升 息过早的风险就会比较高。 英国央行首席经济学家霍尔丹周四表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通 胀率进一步下跌至目标下方。这是第一次有英国央行官员表示，通胀率大幅下降使降息不仅仅停留在理论上可 能的层面。 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周四表示，央行准备采取更多措施，使通胀率朝2%的目标水平靠近 。英韦斯说，瑞典央行准备好进一步下调回购利率，扩大公债购买计划，引入针对企业的贷款，或者干预汇市 。瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley表示，鉴于当前的汇市波动，瑞典央行非常有必要做好准备，以便在需 要时再度采取行动。 泰国央行总裁周四表示，泰国将保持宽松货币政策，以帮助支持经济复苏，但这并不一定意味着进一步降 息。 菲律宾央行总裁周四称，央行正在关注美联储会后市场信心的转变及其对通胀的影响。菲律宾央行总裁泰 谭柯称，央行将“适时”对货币政策作出调整。该央行定于3月26日召开利率会议。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.75% 2015年3月11日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)