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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 12:41 BJT

马来西亚数据：2月通胀率降至0.1%创五年低位，马币应声下跌

路透吉隆坡3月20日 - 根据马来西亚统计部周五公布物价数据，2月消费者物价指数 较上年同期仅上升0.1%，为逾五年来最低涨幅，因燃料价格下跌明显压低通胀率。

2月通胀率略低于路透对分析师的调查预估中值0.2%，亦远低于1月通胀率1.0%。

马来西亚马币(林吉特)兑美元闻讯一度跌至3.7260的2009年3月以来低点。 (完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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