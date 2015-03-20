港股业绩：华润创业去年业绩首现亏损，维持派息与前年度相同

路透香港3月20日 - 业务涉及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 周五宣布，去年业绩转盈为亏，为公司自1992年＂借壳＂上市以来首见，主要受到与Tesco(乐购) 的合营拖累零售业务板块表现，但公司仍维持派息与前年度相同。

截至去年底止年度，华创的净亏损为1.61亿港元，2013年度为净利19.08亿港元。公司建议派末期息每股0.16港元，全年派息0.27港元，与2013年度相同。

华创表示，若扣除资产重估之税后收益，去年的核心净亏损为7.94亿港元。公司本月初已发出业绩亏损之预警。

期内，华创的零售业务净亏损8.73亿港元，扣除资产重估及出售主要非核心资产／投资后的核心净亏损为13.59亿港元。至于啤酒业务的净利亦按年倒退19%至7.61亿港元。食品业务净利下滑75%至1,300万港元。饮品业务是唯一盈利上升的板块，净利按年升1.2倍至2.37亿港元。

华创表示，公司去年5月完成与Tesco筹组合资企业，公司对零售业务的资产组合收益进行了内部评估，识别出表现欠佳的店舖及资产，拨备约8亿港元，主要包括资产减值损失及提前终止店舖租约的赔偿款项。

华创预期，公司的中短期盈利将因中国反奢侈政策、电子商务行业带来的竞争，及并入中国Tesco商店的亏损而受到影响。虽然预期公司的盈利能力会较为反覆，但应该于短期至中期逐渐感受到向好趋势，与Tesco 之合资企业亦将有助推动公司的长远发展，进一步加强零售业务的竞争优势。

公布业绩前，华创早盘收低0.66%，报14.96港元。(完)

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