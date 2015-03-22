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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--3月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段     预估值         前值

    
    3月23日(一)
    1100  英国工业联盟总工业订单差值                   3月           正9         正10
    1400  美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　 2月　　       490　        482
    1500  欧元区消费者信心指数                       3月初值      负5.95       负6.70

     
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    3月20日(五)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                    2月         +0.1%       +0.2%
                           (较上年同期)                             -2.1%       -1.9% 
    0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)        1月        盈余82          -- 
                           (经季节调整)(亿欧元)                   盈余294          -- 
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                   流出248          --  
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              2月         62.16       77.00 
                公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  短差0.25          --     
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             2月         +0.9%       +0.7% 
                              (较上年同期)                          +1.0%       +1.0%
              央行核心CPI(较前月)                                   +0.6%       +0.5%
                          (较上年同期)                              +2.1%       +2.1% 
    1230  加拿大零售销售(较前月)                        1月         -1.7%       -0.7%
    
    
    3月22日(日)
    2100  新西兰Westpac消费者调查                     第一季        117.4         --
    (完)
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