主要国家经济指标预测--3月23日****

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 正9 正10 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 490 482 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负5.95 负6.70 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -2.1% -1.9% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 盈余82 -- (经季节调整)(亿欧元) 盈余294 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流出248 -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 62.16 77.00 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 短差0.25 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.9% +0.7% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -1.7% -0.7% 3月22日(日) 2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 117.4 -- (完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日