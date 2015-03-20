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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 13:04 BJT

澳新汇市：两国货币陷入守势，因美元自沉重跌势中反弹

新西兰元兑美元 也从两周最高点0.7547美元回落至0.7436。若跌破本周稍早触及的0.7275美元，则可能会跌至2月触及的四年低点0.7177。

周五市场交投较为清淡，澳元和新西兰元均窄幅波动。澳元兑美元本周仍累计上涨0.5%，新西兰元涨1.3%。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月政策会议结束后，投资者预期美联储开始加息时间将更晚，而且未来加息速度也会比较慢，但美联储仍是可能在未来数月加息的唯一一家主要央行。

其他主要央行势必会维持非常宽松的政策，甚至还有可能进一步放松政策。

澳洲联邦银行(CBA)的外汇分析师称，澳洲央行等多家主要央行明年料将放松政策，再加上大宗商品价格前景充满挑战，现在看来澳元到年底可能跌至0.7000美元，之前预计为0.7700美元。(完)

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