中国经济：OECD预计今年成长率约为7%，并敦促扩大人民币弹性

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月20日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，中国经济今年料增长7%左右，2016年增长6.9%，因政府推进利率和汇率改革并追求速度放慢但质量更高的经济成长。
OECD在最新的中国经济调查报告中称，只要政府确保经济失衡得到有序解决，中国经济就能够避免突然放缓。
中国政府一直在努力削减过剩工业产能、地方政府债务并遏制楼市风险--这些都是全球金融危机高峰期出台的大规模刺激措施的后遗症。
“有序解决失衡状况正在进行之中，风险可控，突然放缓是能够避免的，”OECD称。
“楼市及某些重工业存在的失衡现象已经开始缓解，虽然风险犹存，但似乎可以控制。”
OECD还预计中国房地产价格将进一步修正，直到吸收掉现有的过剩库存。
OECD称，若中国经济放缓程度大于预期，那么将会通过贸易和投资渠道产生全球性外溢效应。
受楼市低迷、产能过剩和地方债务问题拖累，外界普遍预期今年中国经济增长率将放缓至25年最低水准7%左右，与政府目标一致。2014年的成长率为7.4%。
OECD预计，中国今年商品和服务出口增长5.5%，2016年增长6%。
“只要人民币汇率密切盯住美元，那么美元升值可能损及中国出口竞争力，”OECD表示。
尽管人民币兑美元 今年稍早贬值，但本周收复年内跌幅，兑多数主要贸易伙伴的货币都上涨。
在通缩风险日增的疑虑下，中国央行自去年11月以来已两度降息，另外2月还调降存准率，预料将有更多类似动作。
此外，中国当局计划2015年预算赤字将创全球金融危机来最高，以支持政府支出。
中国央行行长周小川上周表示，存款保险制度今年上半年出台，存款利率上限今年有望放开。
“利率完全市场化之前，必须先扩大汇率弹性，以协助中国经济化解冲击，”OECD称。
“一个更有弹性的货币，也是开放资本帐的先决条件。”
中国央行承诺扩大人民币双向波动弹性。目前人民币的日波幅限制为2%。(完) (编译/审校 杜明霞/王兴亚/蔡美珍/李春喜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)