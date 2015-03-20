版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 14:00 BJT

中国经济：OECD预计今年成长率约为7%，并敦促扩大人民币弹性

路透北京3月20日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，中国经济今年料增长7%左右，2016年增长6.9%，因政府推进利率和汇率改革并追求速度放慢但质量更高的经济成长。

OECD在最新的中国经济调查报告中称，只要政府确保经济失衡得到有序解决，中国经济就能够避免突然放缓。

中国政府一直在努力削减过剩工业产能、地方政府债务并遏制楼市风险--这些都是全球金融危机高峰期出台的大规模刺激措施的后遗症。

“有序解决失衡状况正在进行之中，风险可控，突然放缓是能够避免的，”OECD称。

“楼市及某些重工业存在的失衡现象已经开始缓解，虽然风险犹存，但似乎可以控制。”

OECD还预计中国房地产价格将进一步修正，直到吸收掉现有的过剩库存。

OECD称，若中国经济放缓程度大于预期，那么将会通过贸易和投资渠道产生全球性外溢效应。

受楼市低迷、产能过剩和地方债务问题拖累，外界普遍预期今年中国经济增长率将放缓至25年最低水准7%左右，与政府目标一致。2014年的成长率为7.4%。

OECD预计，中国今年商品和服务出口增长5.5%，2016年增长6%。

“只要人民币汇率密切盯住美元，那么美元升值可能损及中国出口竞争力，”OECD表示。

尽管人民币兑美元 今年稍早贬值，但本周收复年内跌幅，兑多数主要贸易伙伴的货币都上涨。

在通缩风险日增的疑虑下，中国央行自去年11月以来已两度降息，另外2月还调降存准率，预料将有更多类似动作。

此外，中国当局计划2015年预算赤字将创全球金融危机来最高，以支持政府支出。

中国央行行长周小川上周表示，存款保险制度今年上半年出台，存款利率上限今年有望放开。

“利率完全市场化之前，必须先扩大汇率弹性，以协助中国经济化解冲击，”OECD称。

“一个更有弹性的货币，也是开放资本帐的先决条件。”

中国央行承诺扩大人民币双向波动弹性。目前人民币的日波幅限制为2%。(完) (编译/审校 杜明霞/王兴亚/蔡美珍/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐