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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 13:55 BJT

新兴汇市：美元反弹打压多数新兴亚币下滑，但周线料上扬

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            120.71    120.79   +0.07   -0.87    119.66
    坡元            1.3876    1.3874   -0.01   -4.44    1.3260
    台币          31.454    31.502   +0.15   +0.84    31.718
    韩元           1124.00   1117.20   -0.60   -2.20   1099.30
    泰铢             32.68     32.73   +0.15   +0.67     32.90
    菲律宾披索       44.83     44.72   -0.25   -0.25     44.72
    印尼卢比      13090.00  13030.00   -0.46   -5.42  12380.00
    印度卢比       62.55     62.52   -0.04   +0.78     63.03
    马币            3.7240    3.7055   -0.50   -6.11    3.4965
    人民币          6.1862    6.1961   +0.16   +0.29    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/汪红英；审校 杜明霞)
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