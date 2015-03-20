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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 13:43 BJT

澳洲股市：收升于逾两周高点，银行股劲扬

路透悉尼3月20日 - 澳洲股市周五收于两周多以来的高点，因股市在午盘反弹，当地四家大型银行中的三家股价创下新高。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨24.7点报5,975.5点，涨幅0.4%，为连续第四天上涨，本周累计上涨2.8%。澳洲联邦银行(CBA) 上涨0.7%报96.32澳元，此前创下记录高点96.60澳元。(完)
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