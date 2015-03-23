台湾货币市场：3月23日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透台北3月23日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期626.00亿台币。 --102乙1期2息7亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)770.60亿台币 : 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息14亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/24：元大银行发行三年期宝岛债，金额2.5亿人民币。 --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。